A húsvéti időszakban is a megszokott műfaji sokszínűséggel várja az érdeklődőket a Várkert Bazár. A készülődés jegyében nagycsütörtökön, április 14-én este 7 órakkor Gryllus Dániel és zenésztársai lépnek fel egy többszörös jubileumot ünneplő húsvéti koncerten.

A húsvéti készülődés jegyében nagycsütörtökön lép fel Gryllus Dániel zenésztársaival a Pál apostol – dalok Pál levelei szerint című különleges koncerten, amely összművészeti élményt kínál az érdeklődőknek.

Pál Jézus kereszthalála után megtérve lett keresztényüldözőből apostollá, leveleiben máig aktuális tanításait fogalmazta meg. A levelek üzenetét elevenítette fel Sumonyi Zoltán megzenésített verseivel Gryllus 1991-ben. Azóta számtalan helyszínen megfordult a produkció hazánkban és külföldön egyaránt. 20 évvel később, 2011- jelent meg a Pál apostol – Utazás téren, időn és hangokon át című könyv is jeles megszólalókkal. 2021-ben a koncert 30. és a könyv 10. évfordulóját ünnepelte volna az előadás a Várkert Bazárban, de a pandémia miatt erre nem kerülhetett sor. Idén húsvétkor nyílik végre lehetőség a közös ünneplésre húsvét időszakában. Ezúttal Gryllus Dániel mellett Szirtes Edina Mókus és Ferenczi György lép fel az Első Pesti Rackákkal. A többszörös évfordulón mutatják be a kapcsolódó kötet második, bővített kiadását is.

Az összművészeti est nyitányaként Fabiny Tamás püspök köszönti ünnepi gondolataival a közönséget, az előadás ideje alatt pedig megtekinthetőek Sinkó István festőművész alkotásai is, melyeket a dalsorozat ihletett.

További információ az esttel kapcsolatban a Várkert Bazár honlapján található.

Borítókép: Várkert Bazár / Marosi Veronika