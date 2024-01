"A Magyar Zene Háza kivételes épülete Budapest gyönyörű parkjában, a Városligetében található. A gombaszerű főbejáraton belépve a zenetörténetnek szentelt múzeumban találjuk magunkat. A zene kezdeteitől a gregorián éneken és a magyar népzenén keresztül egészen napjaink zenéjéig itt minden megismerhető. Lenyűgöző hely" - írja a The Guardian cikke.

A közlemény szerint a nagy múltú brit lap cikkében az olvasói véleményét gyűjtötte össze arról, hogy melyek azok az európai helyszínek, amelyek a legnagyobb hatással voltak rájuk. A listán Spanyolországtól Dániáig, az ókortól a modern művészetekig a legizgalmasabb, az olvasókat leginkább inspiráló kulturális célpontok szerepelnek.

"Rendkívül büszkék vagyunk a Magyar Zene Háza újabb elismerésére, amely visszaigazolja azon törekvésünk sikerét, amely már a Liget projekt tervezési szakaszában egyik elsődleges célunk volt: a Városliget, mint turisztikai attrakció kerüljön be a Budapestre érkezők "kötelező" látogatási pontjai közé. Nem csak Fujimoto remekműve, de a Néprajzi Múzeum vagy a Ballonkilátó külföldi látogatóinak emelkedő számai alapján látható, hogy felkerültünk a nemzetközi turisztikai térképre. A hosszú távú célunk pedig az, hogy a parkba folyamatosan olyan megújuló kulturális tartalom, rekreációs élmény költözzön, ami miatt önmagában is érdemes elindulni Budapestre és hosszabb időt eltöltetni itt, sőt, akár újra és újra vissza is térni" - idézik a közleményben a The Guardian elismerése kapcsán Gyorgyevics Benedeket, a Városliget Zrt. vezérigazgatóját.