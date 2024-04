A Néprajzi Múzeum gyűjteményének minden korábbinál nagyobb része lesz megismerhető az épülő kiállításon, amely a tervek szerint szeptemberben nyílik meg – mondta Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója, aki azt is hozzátette, hogy a munkálatok miatt az épület júniusban, a múzeumok éjszakáját követően szeptemberig zárva lesz. Azonban a tetőkert, a konferenciaterem, a könyvtár és az étterem zavartalanul látogatható marad.

A főigazgató elmondta, hogy az új kiállítás háromszor nagyobb területen mutatja be a gyűjtemény magyar és nemzetközi vonatkozású anyagát, mint a régi, Kossuth téri épületben. A nagyszabású tárlaton nyolc tematikára osztva ismerhetik meg a látogatók a magyar hagyományokat és más népek kultúráját. A bemutatón a gyűjteménybe került műtárgyak élete, a szakemberek terepmunkája, a múzeum története, a népművészet is fókuszba kerül, miközben a művészet és az etnográfia viszonyáról, az őstörténeti kutatásokról, az örökség fogalmáról is képet kapnak a látogatók.

Az új tárlatban egyszerre, egymásra reflektálva tudjuk bemutatni a magyar, a Kárpát-medencei és a távolabbi kultúrákat, és civilizációkat képviselő tárgyainkat

– fűzte hozzá.

A múzeumban zajló munkálatokról készült képgalériát alább tekintheti meg: