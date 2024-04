Az esten díjat növendékeknek, elismert művészeknek, táncpedagógusoknak és neves alkotóknak egyaránt odaítélték – emelte ki Velekei László táncművész, koreográfus, a Győri Balett igazgatója, a Magyar Táncművészek Szövetségének új elnöke a világnap alkalmából a Nemzeti Táncszínházban a gálaműsor előtt megrendezett hétfői sajtótájékoztatón.

Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója ugyanitt elmondta, hogy a Magyar Táncművészek Szövetségének tavalyi tisztújító kongresszusán Velekei Lászlót választották meg elnöknek, míg a társelnöki pozíciót a jövőben Fodor Zoltán tölti be.

Velekei László elmondta, hogy a legjobb végzős növendéknek járó Roboz Ágnes-díjat klasszikus balett kategóriában Dobra Jankának, kortárs tánc kategóriában Cseri Jázmin Ildikónak, néptánc kategóriában Perduk Zsófiának, színházi táncos kategóriában Puczkó-Smith Leventének ítélték oda, a legjobb pályakezdőknek pedig Nagy Gvendolint, Vati Lucát, Ertl Balázst és Varga Dánielt választották idén.

Az év legjobb női táncművésze Tetiana Baranovska, Bocsi Petra, Kovács Anita és Harangozó Lili, a legjobb férfi táncművésze pedig Rónai András, Koncz Péter, Varga Donát, Husvét Dániel és Sík Milán lett. A Táncművészetért díjat Földi Béla táncművész, koreográfus, pedagógus, a Táncoktatásért díjat Ócsag Anna balettművész, a Tánctudományért díjat pedig Halász Tamás muzeológus kapta. Az év legjobb alkotója Vincze Balázs táncművész, koreográfus, rendező, Kovács Zsuzsanna balettművész pedig életműdíjas lett.

Az Imre Zoltán-díjnak Velekei László, az ifj. Nagy Zoltán Alapítvány táncművészetért díjának Földi Lea balettművész, a nagy alakításért járó hallgatói díjnak pedig Gribovszki Sámuel lett idén a tulajdonosa.

A hagyományokhoz híven a gálaest közreműködői ezúttal is az idei év díjazottjai közül kerültek ki, így a Miskolci Balett és a Duna Művészegyüttes mellett felléptek még a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói, az est második felében pedig Vincze Balázs, a Pécsi Balett művészeti vezetőjének Faust, az elkárhozott című koreográfiáját láthatták a nézők a Pécsi Balett előadásában.

Táncos programok sora májustól novemberig

Fodor Zoltán táncművész, koreográfus, az Inversedance – Fodor Zoltán Társulat művészeti vezetője a sajtótájékoztatón a magyar táncszakma nyári és őszi programjairól beszélt. Elmondta, hogy idén is számos fesztiválra és táncszakmai találkozóra várják a közönséget. Május 28. és 31. között kerül sor az Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozójára, május 29. és június 2. között Veszprémben a Tánc Fesztiváljára, Győrben június 19. és 23. között szervezik meg a Magyar Táncfesztivált, a Nemzeti Táncszínház szabadtéri programján július 11. és 19. között a Táncpark eseményeire várják a közönséget, augusztus 5-től 16-ig pedig Budapesten rendezik meg a Nemzetközi Nyári Tánckurzus és Fesztivált. Székelyudvarhelyen Erdélyi Táncháztalálkozó lesz szeptember 5. és 7. között, Keszthelyen Táncpanoráma szeptember 12-től 15-ig, a Pécsi Nemzetközi Táncháztalálkozó szeptember 13-tól 16-ig tart majd, az Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál pedig szeptember 25-től 29-ig. A fesztiválok sorát a Budapest Ballett Grand Prix zárja november 18. és 22. között a fővárosban.

Ertl Péter a Nemzeti Táncszínház programjai közül kiemelte a Budapest Táncfesztivált, amely május 11-ig három neves külföldi együttessel és számos előadással várja a tánckedvelőket. Elmondta, hogy május 17-én Táncról álmodom címmel láthatják a nézők Zs. Vincze Zsuzsa koreográfus alkotói estjét a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában, míg másnap Frenák Pál legújabb munkáját, a CrAzy_RunnErs / Parad_Is_E című darabot tekinthetik meg a Táncszínházban az érdeklődők. Május 23-án az idén 30 éves Bozsik Yvette Társulat Körforgás című bemutatója lesz látható.

Elérhetők a Nemzeti Táncszínház bérletei

Ertl Péter felidézte, hogy

a 2023/2024-es évadban több mint 300 előadást mutattak be a táncszínház kis- és nagytermében, míg az előtérben és a kamarateremben száznál is több táncprodukció kapott helyet, az ország különböző pontjain pedig negyven alkalommal találkozhattak a Nemzeti Táncszínházban fellépő társulatok produkcióival az érdeklődők.

A következő időszakban is számos új bemutatóra, budapesti premierre és felújításra készül a táncszínház, a többi között műsorra tűzi legújabb darabját a Bozsik Yvette Társulat, a Győri Balett, a GC Tánc Eger és a FrenÁk Társulattal is találkozhatnak majd a teátrum nézői, de a Duna Táncszínház, a TranzDanz, a Budapest Táncszínház és a Közép-Európa Táncszínház is premierrel érkezik a fővárosi intézménybe – mondta az igazgató hozzáfűzve, hogy már elérhetők a színház új felnőtt- és gyermekbérletei is, amelyek összeállításánál a sokszínűségre törekedtek.

Az igazgató beszámolt arról is, hogy egy új, digitális kamerarendszer segítségével a korábbinál is jobb minőségben képesek archiválni az előadásokat, így már több mint 1100 felvétel segíti a társulatok munkáját is. Hozzáfűzte, hogy egyre több közösségi programot is szervez a színház, amelyeket archiválni és elérhetővé akarnak tenni a jövőben közösségi felületeiken is.

A tánc világnapja Jean-Georges Noverre (1727–1810) balettművész születésnapjához kötődik, 1983 óta minden évben április 29-én ünneplik.