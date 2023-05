A szombathelyi kötődésű Ocho Macho zenekar hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy elmarad az együttes hétvégi koncertje Győrben a frontember egészségügyi problémája miatt. A bejegyzés szerint Kirchknopf Gergőt egy mélyvénás görcs az érsebészet felé irányította, de bízik benne, hogy hamarosan jó híreket kap, amit meg is oszt majd a zenekar követőivel. Ahogy a képeken is látszik, a probléma ellenére a kedvével nincsen gond, de pihentetnie kell a lábát.