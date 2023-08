Csodaszép helyen tölti a családi vakációt Aryee Claudia Dedei, azaz Tücsi. A vasi származású tévés műsorvezető közösségi oldalán számolt be rajongóinak a kiruccanásról. Ahogy a nyaralós képekből kivehető, Tücsiék nagyon jól érzik magukat, hajóval járták be Horvátország vadregényes sziklás partjainak környékét. A posztok között volt supozás és hajóról az égkék tengerbe ugrálás is. De nem maradhattak ki a programból a meseszép naplementék sem.