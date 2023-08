Alig egy héttel a sikeres, teltházas Csabagyöngye Casino termes koncertje után, a Dirty Slippers a mai napon jelentette be az örömhírt, szeptember 4-én és 5-én két koncertet adnak Angliában, megszakítva a magyarországi turnéjukat. A zenekar az első nap Southamptonban, a The Attic klubban, másnap pedig egy ikonikus szórakozóhelyen, a Hope and Anchor klubban lépnek majd fel Londonban. Utóbbi hely egyébként egy több, mint százéves, legendás klub, ahol olyan világsztárok is felléptek pályájuk hajnalán, mint a Dire Straits vagy a The Police.

A zenekar februárban kezdett el aktívan dolgozni az angliai pályafutásán, amelyet rögtön sikerek követtek: az Abbey Road-on rögzített első daluk, az Honest kid felkerült a rádiós toplistákra Birmingham-ben, Manchesterben, valamint az ausztráliai Canberrában is, néhány napja pedig pont a londoni Islington Radio mutatta be a dalt és tituálta a műsorvezető "absolutely epic rock" szerzeménynek, ami nem kis megtiszteltetés.

A rádiós játszást több tucatnyi interjú követte Londonban március közepén, valamint egy koncert Guildfordban, ahol az Marseille zenekar meghívására léphetett fel a Dirty Slippers, első alkalommal Nagy-Britanniában.

A folytatásra sem kellett sokat várni, hiszen júniusban már az Abbey Road-on dolgozhatott ismét a zenekar, felvételre került egy 10 számos nagylemez, amelyről már augusztus 22-én érkezik is a legújabb szerzemény, a "Wide Open".

A zenekar tájékoztatása szerint az új szerzemény megjelentetésével kívánják elő promotálni két angliai fellépésüket.

Természetesen a Dirty Slippers tagjai egy percre sem feledkeznek el a hazai közönségről, sűrű az itthoni turnémenetend is, legközelebb augusztus 19-én este 9 órától Mezőkovácsházán, a Város Napokon, majd augusztus 20-án Barcson, a Szent István Napok lépnek fel.