Mallorcáról osztott meg fotókat rajongóival Kocsis Korinna. Pár napja számoltunk be görögországi utazásáról, a vasi szépség most a páratlanul szép Mallorcára látogatott. A szépségkirálynő egyébként kifejezetten óvja magánéletét és mindig gondosan figyel arra is, hogy kisfiáét is megóvja, ha róla posztol. Mallorcán pedig bájos fénykép készült róluk, ahol együtt játszanak a tengerparton. A kommentelők pedig menten el is olvadtak a tavaly májusban született nagyfiú láttán.

Korinna májusban a Ripostnak mesélt arról, hogy milyen volt az anyasága első éve. - Az embernek kezdő anyaként rengeteg félelme van, amikor a gyermekvállalásról beszélünk. – kezdte Korinna, majd folytatta: - Fogja-e tudni megfelelően etetni, altatni babáját, vajon jó anya lesz-e, stb. Az is egy hatalmas kérdés, hogyan fogja tudni beosztani az idejét. Ezek mind olyan dolgok, amiktől az elején egy új helyzetben nagyon sok a bizonytalanság. Az anyaság első éve nehéz volt és küzdelmes, főleg, hogy közben sajnos különváltak az útjaink a gyerekem apjával. De bízom benne, hogy talán már szépen lassan nagyjából minden beáll” – mesélte örömtelien.