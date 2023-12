A Rádió 1-en futó Balázsék című műsorban jelentették be a műsorvezetők, hogy Vadon János januártól távozik, így a Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc páros nélküle marad.

Vadon János alaposan meglepte a rádióhallgatókat hétfő reggel.

- Befejeztem a rádiózást – jelentette be a Rádió 1-en futó Balázsék című műsorban.

Nem sokkal később az Instagram-oldalán is megerősítette a hírt, hogy már csak néhány napig lehet hallani a hangját az éterben.

„Szép dolog az álmodozás, de még szebb, ha az álmaidat valóra is váltod. Én most pont ezt teszem. Hálás vagyok azoknak, akik eddig velem tartottak, és azoknak is, akikre a jövőben is számíthatok!”

A felreppenő pletykák szerint Vadon Jani Kőszegen váltja valóra az álmát?

Pócza Zoltán, a Kőszegi Várszínház igazgatója megkeresésünkre elmondta, Vadon János a Várforgatókkal Kőszegen járt, ekkor ismerte meg jobban a várost. A forgatások során közel 40 hagyományőrző segítségével egy igazi várostrom elevenedett meg, majd ott lehettek a várral szomszédos Szent-Jakab templomban, amikor is több száz esztendő után a kripták mélyére újra élő emberek merészkedhettek le.

A forgatások alatt, János beleszeretett a városba. Érdeklődött a Kőszegen található eladó ingatlanok iránt.

Vadon János Kőszegen találta meg álmai házát!

Pócza Zoltán megerősítette, hogy Vadon János valóban vett egy reneszánsz stílusú gyönyörű házat Kőszegen, ahol bőven akadnak munkálatok.

Úgy tűnik megtalálta álmai házát, amit gondosan minden értéket megőrizve újít fel. A kibontott törmelékeket is alaposan átválogatja, és az értékes régi darabokat újra felhasználja.

Vadon Jánosnak nagyon fontos a régi értékek őrzése.

Ne lepődjünk meg, ha Kőszeg utcáit járva, Vadon Janiba botluk, és az sem kizárt, hogy hamarosan egy újabb kőszegi lakost köszönthetünk!