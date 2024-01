A zenekar - a legendás Abbey Road stúdióban rögzített - Honest kid című dala 2023 februárjában jelent meg és a hamar felkerült több brit, valamint egy ausztrál rádió heti toplistájára is.

Ezt követően hihetetlen tempóban gyorsultak fel az események, a zenekar dobosa, az ostffyasszonyfai származású Ferenczi Bebi és Lobó-Szalóky Lázár március elején közel két hetet töltött az Egyesült Királyságban, ahol számos interjút adtak, megbeszélésekre voltak hivatalosak, majd első angliai koncertjük is megvalósult Guildfordban, a Marseille zenekar vendégeként.

Áprilisban az Honest kid rádiós sikerein felbuzdulva, a sárvári Nádasdy-vár patinás dísztermében George Shilling producer vendégszereplésével elkészült a dalhoz tartozó videoklip, amelyet rövidesen minden kontinensen bemutattak az online zenei portálok.

A zenekar a 2021-ben Londonban elkezdett első angol nyelvű nagylemeze után - a májusi magyarországi fesztivál koncertek és Suliturné programjuk után - júniusban ismét a legendás londoni stúdióba látogatott, ahol nem kisebb emberek társaságban találták magukat, mint Giles Martin (többek között a Beatles tagjaival és a Rolling Stones-szal is dolgozó producer), valamint Bernard Butler, legendás angol gitáros fenomén.

A zsúfolt nyári szezon alatt a Dirty Slippers végigkoncertezte hazánkat, szeptemberben pedig, mint fogalmaznak, folytatódott a tündérmese: a Wide Open dalukkal bekerültek a legnagyobb brit rock zenei rádió, a Planet Rock műsorába, a dalt pedig Kanadától-Ausztráliáig számos országban bemutatták. A Wide Open hazánkban is szép eredményeket ért el, hiszen a Spotify hivatalos New Musical Friday listájára is felkerült, magyar nyelvű változata pedig bekerült a Petőfi Rádió rotációjába.

A banda szeptember elején újra Angliába látogatott, ahol további koncertek következtek, bemutatkoztak többek között Londonban, a Hope and Anchor klubban közel teltház előtt, ahol Tommy Rowland, többszörösen díjazott brit fotográfus készített róluk felvételeket. A zenekarra több nívós helyen felfigyeltek a brit sajtóban, a London Daily News címoldalán is szerepeltek.

Az év utolsó hónapjai is elfoglaltságot – egyebek mellett sikeres budapesti koncerteket - hoztak, emellett a Suliturné Programot is komoly tervekkel folytatta a zenekar, így hosszú idő után olyan városokba is eljutottak, mint Gödöllő, Győr, Szentendre, Paks és Budapest, ahol már évek óta nem szerepeltek a prevenciós programjukkal.

A szombathelyi Suliturné állomásról ITT írtunk.