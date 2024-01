A műsor már meghódította Európát és most a magyar nézőkhöz is megérkezik! Hétköznapi emberek nem hétköznapi tárgyaikkal próbálnak szerencsét a meggazdagodás reményében. Olyan régiségekkel érkeznek az ország minden tájáról, amikről nem tudják, mennyit is érnek valójában. A műsor régiségszakértői és műtárgykereskedői pedig eldöntik, mennyit adnak értük, ha adnak érte egyáltalán bármit - olvasható a TV2-n látható Kincsvadászok című műsor ismertetőjében.

Az egyik adásban egy szombathelyi férfi sikerrel járt.

Nagyházi Lőrinc 200 ezret adott a szombathelyi Vadász Gábor 15 ezres festményéért.

Mutatjuk a licitet: