A glasgow-i székhelyű Reaction Management bejelentette: szerződést kötöttek a Dirty Slippersszel, így On the top of the world című legújabb szerzeményük és annak videóklipje már az ő gondozásukban jelenik meg márciusban. Mint azt Lobó-Szalóky Lázár, az együttes frontembere elmondta, a zenekar a tervek szerint tavasszal visszatér az Egyesült Királyságba, ahol több koncerten is promotálják majd a hamarosan megjelenő, a londoni Abbey Road stúdióban rögzített első angol nagylemezüket. A zenekar a következő dal megjelenése előtt is sűrű heteknek néz elébe: január közepétől folytatják Suliturné programjukat – amellyel korábban Szombathelyen is jártak –, ezúttal Budapest közoktatási intézményeiben tartanak a droggal, alkohollal és a HPVvel kapcsolatban prevenciós előadásokat.