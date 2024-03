A megható percek után Bebes István, Körmend polgármestere mondott beszédet. A városvezető Richard Wagner zeneszerző szavait idézte, miszerint: az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat. A városvezető beszéde záró részében arra is kitért, hogy szeptember 30-án polgármesteri megbízatása véget ér, és a júniusi választásokon nem jelölteti magát újra a posztra. -Ha testben nem is, lélekben a következő nőnapon is itt leszek Önökkel, mert munkám során mindig is nagyon fontosnak tartottam ezeket az összejöveteleket. A hölgyek tisztelete, megbecsülése a legkevesebb, amit értük a férfiak megtehetnek - fogalmazott.

A méltató szavak után felcsendült a muzsikaszó Horváth Bicó Csaba jóvoltából, és minden hölgy kapott egy szál rózsát a jó hangulatú ünnepségen.