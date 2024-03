Standy Miklós az együttes dobosa és egyben vezetője előző bandája feloszlását követően alapította meg korábbi gitárosaival, Horváth Andrással és Bereczki Zsolttal a West Régió együttest. Énekesük sokig Gerencsér Fruzsina volt, aki egyéb elfoglaltságai miatt már nem tudta vállalni a tagságot, az ő posztját Iszak Alexandra vette át nemrégiben. Szintén új az együttesben Tököli Győző basszusgitáros, aki Kányási Sándortól vette át a stafétát.

A zenekar kétféle műsorral járja a térséget: Republic-cover produkciójukkal, amiben a legnépszerűbb Republic slágereket dolgozzák fel. Másik produkciójuk egy nagykoncert válogatás műsor, amelyben Lord, Bikini, Bagossy Brothers Company, Ismerős Arcok, Venus és Koncz Zsuzsa dalok is szerepelnek. - Az évek alatt kitapasztaltuk, hogy mely dalokra van a közönség részéről a legnagyobb igény, ezekhez próbálunk alkalmazkodni. Úgy gondoljuk, hogy Magyarországon élő magyar együttesként magyar dalokat szeretnénk játszani – fogalmazta meg a zenekarvezető.

Az együttes hitvallása, hogy csakis élő produkcióval lépnek fel, ahogy az is közös megegyezés, hogy a Dunántúlnál távolabbi fellépéseket nem vállalnak el. Mint azt Miklóstól megtudtuk, az elmúlt években zenéltek már a tágabb térség nagyobb városi rendezvényein: egyebek mellett Szombathelyen, Nagykanizsán, Csornán, Répcelakon és Zalalövőn. Az idei koncertek szervezésének Miklós tavaly decemberben látott neki: első koncertjük májusban lesz Sárváron, de a közönség találkozhat még velük – a szervezés alatt álló koncerteken kívül - Péren, Lovásziban, Sümegen, Sajtoskálon, Devecserben, Gyenesdiáson, Vonyarcvashegyen, Ikerváron, sőt ebben az évben az eddigieknél távolabbra is merészkednek, Lovasberényben is lesz egy fellépésük.