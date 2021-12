– Egy női ciklus során ugyanis a teljes hormonbázis a tetőtől a padlóig, oda-vissza ingadozik. A ciklus két „főszereplője” a két női nemi hormon: az ösztrogén és a progeszteron, de hatással van ránk a férfi nemi hormon, a tesztoszteron, ami ugyancsak jelen van a nők szervezetében is. Utóbbinak nem igazán változik a mennyisége a ciklus során, ám mivel a női hormonok ingadoznak, előfordulnak olyan napok, amikor a tesztoszteron szintje lesz magasabb, és ez hatással van a bőrre is. A női ciklus a menstruáció első napjától a következő menstruáció előtti napig tart. Ennek a legelső szakasza az első és a hetedik nap között van, amikor a vérzés is történik. Ebben az időszakban a női nemi hormonok szintje a legalacsonyabban van – bőrünk ezt érzi is. Ilyenkor sokkal szárazabb, kevésbé rugalmas, így az a legfontosabb, hogy sok vizet igyunk és hidratáljunk.