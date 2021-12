Rendszeres és alapos szellőztetés híján a korszerű, tökéletesen záró műanyag nyílászárók miatt még az új építésű lakások sarkai is könnyen bepenészednek. A vissza-visszatérő penészgomba egyrészt egészségtelen, másrészt költséges beltéri festésre kényszeríti a ház tulajdonosát. Tehát anyagi szempontból is megéri a szellőztetőrendszer kiépítése, amellyel a lakás fűtése is temperálható: a folyamatos levegőcsere miatt a hűtést-fűtést kis mértékben ugyan, de optimalizálja. Az ingatlanbazar.hu cikkéből kiderül: a rendszer régebben épült magánházaknál is kiépíthető. Csupán helyet kell biztosítani a központi szellőztetőgép, a különböző alkatrészek és dobozok számára. Erre tökéletes a kazánház, a gépészeti helyiség vagy a garázs. A padlás nem jó választás, mert ott a gép télen áthűlhet – hiába kísérleteznek sokan a gép hőszigetelésével. Ahol nyílt égésterű fűtés valósul meg – például kandallóval segítik a központi gázfűtést –, ott biztonsági okokból kifolyólag komoly tervezést igényel a rendszer telepítése.