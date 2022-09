A fa mellett egy fémtáblát helyeztek el, azon található a QR-kód leolvasó; jelenleg a 2022. január 1. és szeptember 12. között született gyerekek neveivel. Rövid eső után még a nap is kisütött a faültetés idejére, sok család jött el a programra a hűvös őszi délutánon, amit a Pipitér óvoda apróságai színeztek meg a műsorukkal.

Ez az ötödik év, hogy Szombathely városa fát ültet az újszülöttek tiszteletére a gyermekek világnapja alkalmából, szeptember 20-án. Dr. Nemény András polgármester, aki a szülőkkel közösen ültette el a fát, beszédében hangsúlyozta: ahol gyerekek vannak, ott van jövő, így ez a fa Szombathely jövőjét is szimbolizálja. Amint mondta, a fa is olyan, mint egy gyermek, nem látható az a rengeteg szál, amit a szerető szüleitől, aztán az óvodapedagógusoktól, később iskolai tanároktól kap; ahogy a gyökerek nőnek, úgy növekszik a gyermek, és terebélyesedik a fa is. Ide majd mindig visszatérhetnek, akár fiatal felnőttként randevúzni is, és elmesélhetik majd a gyermekeiknek, unokáiknak is, hogy a szüleik fontosnak tartották, hogy ennél a születések fájánál nevesítsék mások közt őt is.