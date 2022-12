Az előző év azonos időszakának adatához viszonyítva ez az érték több mint 8,6 ezer fővel kevesebb. Az álláskeresők száma 2021 novemberéhez képest 3,6 százalékkal csökkent, míg a megelőző hónaphoz viszonyítva 0,9 százalékos csökkenést mutat. Vas megyében hasonló tendencia figyelhető meg: 3709 álláskeresőt tartottak nyilván az előző hónapban, több mint 500-zal kevesebbet, mint 2022 januárjában. Ez a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 2,9 százalékos munkanélküliséget jelent. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat jelentéséből kiderül az is, novemberben 614 új álláshelyet jelentettek be Vas megyében, így összesen 2125 munkalehetőség közül lehetett választani. Ezek közül 565-öt betöltöttek. Ugyanakkor csoportos létszámleépítést is regisztráltak, ez 45 embert érint. A 15–74 éves munkanélküliek száma a harmadik negyedévben 178,3 ezret tett ki országosan, amely 3,6 százalékos munkanélküliségi rátát eredményezett. A munkanélküliségi ráta így 0,3 százalékponttal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.