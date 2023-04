Fehér László polgármester tájékoztatása szerint április 1-től szeptember 30-ig ismét lehet utazni azon a járaton, amelyik 18.10 órakor indul a vasútállomásról, elmegy a Ság hegyig, érintve a Vulkán-fürdőt, majd 18.30 órára visszaérkezik a vasútállomásra. Ez főként a Ság hegyre kiránduló helyieknek, a Vulkán-fürdőbe és a Vulkánparkba kilátogatóknak, a szőlősgazdáknak és a turistáknak jó megoldás.

Forrás: Fehér László facebook oldala

Július 1-től a reggel 7.30 órakor a vasútállomásról induló járat útvonala is bővül: az autóbusz a Baross utcán Dömölkre ér le, majd a Széchenyi utcán jön vissza az iskoláig. Ezzel a járattal a Dömölkön élők autóbusszal érhetik el a távolabbi üzleteket, a Vulkán fürdőt, a Ság hegyet. - Szándékunk, hogy a helyközi járatokat is bevonjuk a helyi közlekedésbe, emiatt az Építési és Közlekedési Minisztériummal tárgyalunk, szeretnénk szerződést kötni. Ha ez sikerül, akkor az Izsákfán és Alsóságon áthaladó helyközi járatokat helyijáratos jeggyel és bérlettel is igénybe lehet majd venni, ez plusz tíz járatot jelent - hangsúlyozta a polgármester.