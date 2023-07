Az ORF által közzétett adatok szerint májusban és júniusban kevesebb turista érkezett Burgenlandba, mint egy évvel ezelőtt. A visszaesés 3,4 százalékos volt. A megkérdezett szakemberek szerint a július és az augusztus mentheti meg a szektort.

– A koronavírus elmúltával ezen a nyáron ismét szabadon utazhatnak az emberek – közölte Klaus Hofmann, a boldogasszonyi (Frauenkirchen) St. Martins Therme ügyvezetője, aki egyben az Osztrák Szállodaszövetség alelnöke is. – Az ausztriai vendégek most ismét nagy számmal indulnak külföldi nyaralásra. Még akkor is, ha egy-egy napos pihenésről van szó. Összességében azonban a belföldi turizmus szépen lassan kezd visszaállni a vírus előtti szintre. Igaz, be kell látnunk, a Fertő tó imázsa mára kicsit megkopott. Ezen változtatunk kell. Az okai (Oggau) kempingben még messze vannak „fénykortól”.

– Az előfoglalási könyvünk olyan üres, mint amilyen kevés víz van a Fertő tóban – jegyezte meg keserűen Marie-Luise Butterfly, a kemping és kikötő vezetője. – A 160 férőhelyes kempingünknek csak a fele foglalt most. Még a munkaszüneti napokon sem volt telt házunk, pedig a koronavírus előtt bizony ez rendszeresen előfordult. A vendégek elmaradása mellett a magas energiaköltségek is nehezítik a működésünket. Új tapasztalat, a hozzánk érkezők csak két-három napig maradnak. Erősen megérezzük, hogy az emberek a kempingezés helyett másfajta pihenést választanak.

Sonja Grapa, a ruszti (Rust) turisztikai hivatal munkatársa elmondta, a vendégéjszakákat tekintve az év első hat hónapjában városukban enyhe csökkenés volt. Hozzátette: a nyári fesztiváloknak köszönhetően ismét nagyobb számban érkeznek a turisták. Ez már jól látható az előfoglalásokon is.