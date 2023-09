Kónya Zsolttól, a Saaten-Union Hungária Kft. területi képviselőjétől például a vetőmag választás fontosságáról hallhattak az érdeklődők. Elmondta: az elmúlt 20-30 évben megváltozott a klímánk, sokkal szárazabb lett az időjárásunk, hektikus a csapadékellátottság. Ennek megfelelően próbálnak hibrideket fejleszteni. - Jelenleg 22 tonna, amit egy hektáron el lehetne érni a kukoricával, ehhez képest 7-8 tonna a magyarországi átlag. A vasi ennél jobb, de itt a vadkárral is számolni kell. A legnagyobb gondot a szárazság okozza, a klíma ellenünk dolgozik - magyarázta.

Szólt arról is, az idén a közgazdasági tényezők is megnehezítik a gazdálkodók dolgát. - Voltak jobb évek is, most egy kicsit a túlélésre kell játszani. A továbbtanulás segíthet ebben, többek között ez a rendezvény a szakmai fejlődést szolgálja. Ha valakinek csak egy mondat megmaradt a mai napból és azt a gazdálkodásra fordítja, már megérte - húzta alá.

A hagyományokhoz hűen az előadásokat szabadtéri fajta- és gépbemutató zárta.