Bebes István polgármesterrel jártuk be a moziépületet és környékét. A 105 fő befogadására alkalmas nagyteremben már áll a széksorok váza, a helyiség a filmvetítések mellett matiné előadások, kisebb koncertek, beszélgetős estek megtartására is alkalmas lehet a jövőben. A teremben akadálymentesített helyek is rendelkezésre állnak majd.

Az épület Bástya utca felőli oldalán lesz a jegypénztár és egy vendéglátóegység, amelyhez külső terasz is csatlakozik majd, meghosszabbításában pedig parkot alakítanak ki növényekkel és padokkal. A tervek szerint az egység nemcsak a mozielőadások idején tartana nyitva, hanem azon kívül is.

Az emeleti részen lesz a mozigépészet, valamint egy iroda és egy 54 négyzetméteres terem, amely szükség esetén mobil fallal akár két részre is osztható. A földszinten és az emeleten is lesznek mellék-, illetve kiszolgálóhelyiségek.