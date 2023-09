A KSH-ingatlan.com lakbérindexe szerint a Vas vármegyét magában foglaló nyugat-dunántúli régióban júliusban 69 százalékkal voltak magasabbak a bérleti díjak, mint 2015-ben. Az országos lakbérindex pedig 92 százalékos drágulást mutatott. Éves összevetésben a régiós lakbérek 15 százalékkal nőttek, szemben az országos 13 százalékos emelkedéssel. Augusztusban pedig a vármegyében kiadásra kínált lakóingatlanok átlagos bérleti díja 140 ezer forint volt, szemben az egy évvel ezelőtti 120 ezer forinttal – derül ki az ingatlan.com legfrissebb jelentéséből, amely kitér arra is:

a vármegyeszékhely alapvetően meghatározza a vármegyei albérletpiacot. Ezzel magyarázható, hogy Szombathelyen az idén 130 ezer forint volt az átlagos lakbér, míg egy évvel korábban 120 ezer forintot tett ki. A vármegye legnagyobb albérletkínálattal rendelkező települései közül Kőszegen 120 ezer forintról 150 ezer forintra, Szentgotthárdon 90 ezer forintról 159 ezer forintra emelkedett az átlagos bérleti díj.

- Az elmúlt években a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után kapcsolt teljes fordulatszámra az országos albérletpiac, az idén azonban hamarabb látható volt az élénkülés, sokan ugyanis a fokozatosan emelkedő bérleti díjak miatt korábban léptek - mondta Balogh László, az ingatlanportál vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: Már a ponthatárhirdetést követő hetekben 9 százalékkal nagyobb volt a kereslet a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban. A kereslet mellett a kínálat is dinamikusan bővült az idei albérletszezonban. A ponthatárok kihirdetése előtt 11,5 ezer lakás és ház volt a kínálatban, augusztus végén pedig már közel 14 ezer, ez közel 20 százalékos bővülést jelent. A szakember azt is elmondta, hogy az albérletek piaca teljesen más utat jár be, mint a használt eladó lakások piaca. Utóbbit ugyanis nagy általánosságban keresletcsökkenés jellemzi az utóbbi időszakban. Ennek megfelelően az árak is nagyjából stagnálást mutatnak.

A mostani albérletpiaci szezont meghatározó legjelentősebb egyetemvárosok piacát nézve Debrecenben augusztusban 180 ezer forintért, Szegeden 140 ezer forintért, Győrben 160 ezer forintért, Veszprémben pedig 165 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat, Budapesten pedig 240 ezer forint volt az átlagérték.