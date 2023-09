Minden őszre begyűrűzik a dízelhiány - szögezi le Lencse Zsolt, a Conoil kutak üzemeltetője. A nyári hónapokban finomítói kapacitások miatt a meglévő készletek alacsonyan maradtak, másrészt ilyenkor zajlik a finomítok karbantartása, harmadrészt: a mezőgazdasági munkák miatt megemelkedik a kereslet. - Ettől függetlenül nem tartok olyan mértékű üzemanyaghiánytól, mint amilyen két évvel ezelőtt kialakult, amikor leállt a MOL százhalombattai finomítója, az OMV finomítója felrobbant, és több helyen volt karbantartás miatt leállás. Az azonban elképzelhető, hogy lesznek fennakadások.

Amennyiben a kormány ársapkát vezet be, mindenképp számolhatnak dízelhiánnyal, mert a MOL Nyrt. nem lesz képes ellátni az országot gázolajjal, az import lehetősége pedig megszűnik - fogalmazott. A szakembertől megtudtuk: a dízel olaj árát jelentősen növeli, hogy a nagy olajtermelők, például Oroszország és Szaúd-Arábia jelentősen csökkentette termelését, továbbá a téli átállásra való felkészülés miatt is lehet átmeneti készlethiány. Ez pedig áremelkedést okoz: Európában mintegy 60 százalékkal emelkedett a dízel ára nyártól mostanáig, ilyenre még nem volt példa. Igaz: tavaly ugyanilyekor 850, most 670-690 forint között mozog egy liter dízel ára.

Lencse Zsolt szólt arról is, a jövő évi jövedéki adó emelés miatt többen próbálnak készleteket növelni. Még mindig nyári gázolajat forgalmaznak a kutakon, amelyből - nagy hidegben - kiválnak a parafinkristályok. Hozzáteszi: ha valaki dízelt szeretne tárolni, azt csak a november 1-je után vásárolt üzemanyaggal tegye, és csakis sötét, fém tartályban, melegtől és UV fénytől védve - így akár hónapokig is eltartható.

A szakember arra számít: 95-ös benzinből nem lesz hiány, és az áremelkedés mértéke sem éri el a dízelét.

A vasi kutakon úgy tapasztalják: minimálisan visszaesett a forgalom, de nem olyan mértékben, mint amennyire emelkedett az üzemanyagok ára. A hektikusság azonban jellemzővé vált: az áremelkedés előtti napokon minimum megduplázódik a forgalom és a hónap elején, a fizetések idején is jóval többen tankolnak. Lencse Zsolt visszakorrekcióban bízik az árak tekintetében, és azt reméli, nem lesz újra ársapka, mert akkor újra kaotikus állapotok jöhetnek.