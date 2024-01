Papp Bálint, a szervezet igazgatója elmondta: idén lesz hét éve, hogy megalapították a szentgotthárdi székhelyű társulást, amely a magyar és szlovén nemzeti közösségek által vegyesen lakott területek együttműködését és fejlődését segíti a térség különböző szereplőinek összefogásával, források lehívásával, programok kidolgozásával, lebonyolításával. A Motivage projekt volt a szervezet első jelentős pályázata, mely a térség idősügyi szervezeteit fogta össze a Muravidéken és a Rábavidéken. – Az előző évre visszatekintve egyértelműen kijelenthető, hogy a Muraba legprosperálóbb éve volt, amelyet a nyertes pályázatok száma is alátámaszt. Szinte egyedülálló az az eredmény, amelyet a magyar–szlovén Interreg pályázatok kapcsán elértünk, hiszen a négy benyújtott projektünk közül három is pozitív elbírálásban részesült.

Ez azt jelenti, hogy míg 2023 a pályázatok írásának éve volt, addig 2024-ben már a megvalósítás időszaka lesz – fűzte hozzá a vezető, majd kiemelte: különösen nagy büszkeség az elért eredmény, hiszen nagy a verseny az Interreg forrásokért. Ezt bizonyítja, hogy míg a Muraba az első öt évében egy ilyen pályázatot valósított meg, addig 2024-ben hármat is útjára indíthat. A legkiemelkedőbb ezek közül az a zarándokturizmust támogató projekt, amelynek keretében egy új, határon átnyúló zarándokútvonalat alakítanak ki. Emellett Brenner János és Halász Dániel mártírok emlékezetét és példamutató életét is szeretnék tovább erősíteni a jelenkor embere számára. Rengeteg programmal készülnek a legkisebbeknek szóló rajzversenytől egészen a különböző előadássorozatok megszervezéséig. Szintén jelentős a Malomtól malomig projekt, amelynek támogatásával megújulhat a felsőszölnöki malom. További cél, hogy rég elfeledett mesterségeket, szakmákat is bemutassanak a fiatalok számára.

A harmadik Interreg projekt egy nagyszabású rendezvény megszervezését célozza meg, amelyet térségi szinten, a lehető legszélesebb kör bevonásával szeretnének megrendezni. Az előkészületek már zajlanak. A saját projekteken kívül rengeteg helyi és térségi vállalkozó pályázatait is segítette a társulás, a projektek megírásától kezdve az elszámolásokig. A szervezet a határon túli magyarokkal és az itt élő szlovénekkel is szoros együttműködést alakított ki, emellett már második éve valósította meg a Városi séta programsorozatot a Honismereti Klubbal közösen, amely kiemelkedően magas látogatottságot eredményezett szinte minden alkalommal. – Ugyancsak fontos a fiatalokkal való párbeszéd is, amely alapköve a szervezetünk működésének – mondta végül Papp Bálint, aki úgy véli: kétségtelenül mozgalmas évet zárt a társulás 2023-ban, és hasonlóan izgalmasnak ígérkezik ez az év is.