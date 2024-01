Nyilvános 41 perce

Íme a NAV feketelistája - Ezek a vasi munkaadók nem jelentették be dolgozóikat

Az adóhatóság ismét közölte azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, amelyek nem jelentették be az alkalmazottjuk munkaviszonyát. Nyilvánosságra hozták a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók nevét is. Vasiak is szerepelnek a felsorolásban.

Nem tartották be a munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó követelményeket Fotó: Shutterstock

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, melyeknél a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottjuk munkaviszonyát. A jogszabály 2023. szeptember 12-től hatályos rendelkezése alapján nem feltétele a közzétételnek az, hogy a jogsértést megállapító közigazgatási vagy bírósági határozat végrehajthatóvá váljon, elég, ha véglegessé válik. Ennek megfelelően a jogszabályváltozás előtti és utáni feltételek szerint is készült egy lista. Az első listán a szombathelyi székhelyűek közül tízet találtunk. A városok viszonylatában: 12 sárvári, hét kőszegi, öt körmendi, hat celldömölki, hat vasvári, négy büki, kettő szentgotthárdi, egy répcelaki, egy vépi cég és magánszemély is szerepel a táblázatban. Az adatok alapján többségük az építőipar, a kereskedelem, az ingatlanforgalmazás, a munkaerő-kölcsönzés vagy a vendéglátás területén tevékenykedik. A második listán nyolc szombathelyi, kettő büki, egy csepregi kft. neve is olvasható, de találtunk olaszfai, rábapatyi, petőmihályfai, egyházasrádóci, sitkei és jáki céget, illetve magánszemélyt is. Ezeknél a jogsértést megállapító határozat kelte legkorábban 2023. júliusi. A NAV egyidejűleg nyilvánosságra hozza azt is, hogy közülük melyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. Ide tartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli. A be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók jogszabályváltozás előtti feltételek szerinti listája ITT érhető el; a változás utáni feltételek szerint listája ITT érhető el.

