Huszár Gábor polgármester nagy örömmel kommentálta a hatalmas léptékű beruházást. Mint mondta, első lépésként a jelenleg használaton kívüli motorgyártó csarnok felújítása történik meg, utána állítják be a gyártósorokat. A próbagyártás után előreláthatólag 2026- ban kezdődik el a sorozatgyártás, 110 új munkahely létesül. – Az is nagyon nagy dolog, hogy beruházás vonatkozásában 10 millió eurót kutatás-fejlesztésre és tesztelésre szánnak. Ez rendkívül előremutató, hiszen ahol ilyen jellegű tevékenységeket végeznek, ott hosszú távra tervez a befektető – tette hozzá a polgármester, aki azt is hangsúlyozta: az elektromos autókba szerelhető villanymotorok gyártása mellett megmarad a belső égésű motorok gyártása is. A 45 milliárdos beruházással még tovább erősödik Szentgotthárd és a 16 márkát – köztük az Alfa Romeót, a Fiatot, a Citroënt, az Opelt és a Peugeot-t – tömörítő Stellantis konszern szerepe. Mint azt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten bejelentette: a magyar kormány tízmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a szentgotthárdi beruházáshoz.