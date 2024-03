– Azt látjuk, hogy helyzet van egész Európában, hiszen forronganak a gazdák, tüntetnek Európa belvárosaiban pontosan azért, mert soha még ilyen szélsőséges, zöld ideológiai nyomás alatt nem volt az európai agrárium. Elveszítette teljesen versenyképességét, s azt tapasztalták a gazdák, hogy a vezetőik nem védik meg őket – nyilatkozta a Sárvári Televíziónak a fórum után Nagy István. – Azzal, hogy a közös agrárpolitika túlszabályozott, túl bonyolult volt, rendkívül bürokratikus volt, megigényelni a támogatásokat rendkívül sok adminisztratív teherrel járt együtt, tetézte az a végzetesen elhibázott döntés, hogy minden vám és mennyiségi korlát nélkül megnyitották Ukrajna előtt az európai piacokat.

A miniszter rámutatott: Magyarország e téren egyedül nem tudott eredményeket elérni, amikor viszont az öt határ menti tagállam összefogott, születtek részeredmények.

– Nem véletlen, hogy nemzeti hatáskörben Magyarország lezárta Ukrajna felé a határait, és nem engedi be a magyar piacokra az ukrán gabonát és olajos magvakat, mert nekünk fontos az, hogy a magyar gazdatársadalomnak versenyképessége, jövőképe legyen, hiszen így is nagyon nehéz helyzetben van az elhibázott brüsszeli szankciók okozta energiaválság, megnövekedett input anyagárak miatt. S mivel mi is szeretnénk azon a piacon értékesíteni, ahol az ukrán mezőgazdasági termék van, ezért nyilván a piac összeomlása értékesítési nehézségekkel is együtt járt – fogalmazott az agrárminiszter.

Hozzátette: a magyar kormány tett 45 egyszerűsítési javaslatot. Kedden pedig az EU-tagországok agrárminisztereinek tanácsülésén született egy döntés, ami leegyszerűsíti az igénylési folyamatokat, csökkenti a bürokratikus terheket – tájékoztatott Nagy István. Példaként említette: 2027-ig nem lesz kötelező a parlagoltatás, azok pedig, akik már belevágtak, az Agrár Ökológiai Alapprogramból igényelhetnek pluszforrást. A vetésforgó kérdése szintén nagy küzdelem volt a miniszter szerint: 30 hektár alatt elegendő kettő növényt vetni, afölött kell három növényt vetniük a gazdáknak. Kitért arra is: tíz hektár alatti területekre gyakorlatilag semmilyen kötelező szabály nem vonatkozik.

Szólt arról még: júliustól Magyarország veszi át az EU-elnökséget. – Szeretnénk az asztalra tenni olyan döntéseket, olyan közös agrárpolitikai előkészítéseket, amelyek meghatározzák, 2027-től hogyan legyen. Mert nem vagyunk hajlandók elfogadni azt, hogy minden hatástanulmány nélkül, minden vizsgálat nélkül ráerőltessék az európai agrá­riumra a szélsőséges zöld ideológiákat – hangsúlyozta Nagy István. TÁ



Magyarország EU-elnöksége lehetőségeket teremt az agrár-politikában is

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, Kampelné Kozlovszki Marianna képviselőjelölt, Nagy István agrárminiszter, Kondora István polgármester és Németh Ernő képviselőjelölt a fórumon

Fotó: VN/Facebook