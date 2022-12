Hiába hullott szeptemberben az átlagnál több csapadék Szombathelyen, novemberben közel 40, októberben pedig mindössze 10,6 millimétert regisztrált Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat helyi észlelője. Mindezeket összevetve ismét szárazabb évszakot zártunk az elmúlt harminc év átlagához viszonyítva – pontosan 45,22 milliméterrel.

A kevés csapadék mellé kevés napfény társult. A szakember kifejtette: a köd mellett az alacsony rétegfelhőzet az évszak jellemzője, de még decemberben és januárban is gyakori, visszatérő jelenség. Az idei ősz átlaghőmérséklete 11,37 Celsius-fok lett, ez közel 1 Celsius fokkel magasabb az átlagnál. Érdekesség, hogy októberben egyáltalán nem volt fagyos nap, novemberben két méter magasan csak négyszer, a talajmentén tizenhárom alkalommal csökkent nulla fok alá a hőmérséklet.

Az ősz jellemzője a változatosság is – mutatott ré Pétervári Tibor. Emlékeztetett: 1926. november 1-jén 23,5 Celsius fokot mutatott a hőmérő az akkori szombathelyi állomáson, 1971. november 25-én pedig -14,9 Celsius-fokot regisztráltak. 1993 november végén negyven centi hó esett, utána mégis az átlagnál enyhébb tél jött.

A csapadék szempontjából is változatos képet mutat az évszak, akár rövid időn belül is: 2013 novemberében 125,1miilliméternyi csapadékot mért, rá két évre, ugyanebben a hónapban csak 3,2-t. Pétervári Tibor elmondta, a modellek továbbra is bizonytalanok, de várhatóan Luca napja hozza meg az igazi hideget és havat az Alpokaljára.