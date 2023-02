Felhőtlen, csapadékmentes idő várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 fok körül alakul. Késő estére -7, -2 fok közé hűl le a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -9, -3 fok között valószínű, de a fagyzugos tájakon -10 foknál is hidegebb lehet - írja a met.hu.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Szára, hideg téli idő várható. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - olvasható a koponyeg.hu-n.