Három nyári nap (amikor a maximum 25 Celsius fok fölött alakul) volt októberben és a hónap első tíz napjának átlaghőmérséklete 15,5 Celsius fok lett. Hasonlóan kellemes időre számíthatunk még a következő néhány napban is, vasárnap a késői órákban azonban egy hidegfront hoz drasztikus változást. Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője elmondta: 8-10 Celsius-fokra csökkenek a maximum hőmérsékletek, ráadásul az erős, olykor viharossá fokozódó északi szél tovább rontja a hőérzetet. Éjszakánként 0-5 Celsius fokot mérhetünk.

A folytatásban is marad az igazi őszi idő, továbbá a jövő hétre kiadós csapadékot is ígérnek a modellek. A szakember hangsúlyozta: még az egészséges szervezet számára is megterhelő ekkora változás, különösen figyeljünk a réteges öltözködésre. A sokéves tapasztalat az, hogy október 20-a körül megérkeznek az első fagyok Szombathelyre. Valószínűleg így lesz ez az idén is.