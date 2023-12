Nem várt mennyiségű esőt és látványos naplementéket hozott 2023 karácsonya. Több mint 90 milliméternyi csapadék hullott decemberben Szombathelyen, de vannak a vármegyében olyan területek is, ahol ez az érték meghaladja a 100 millimétert. – Ez az átlagos havi mennyiség közel háromszorosa. A talajok bőven telítődtek nedvességgel, az év hátralévő részében azonban már nem valószínű számottevő csapadék – mondta Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője, aki érdeklődésünkre szólt arról is: az alacsony napállásnak köszönhetően a nap sugarai a magas szintű felhőzeten vöröses árnyalatban tükröződnek vissza – innen az elmúlt napok látványos naplementéi. A folytatásban a ködön is múlik majd, hogy látunk-e még hasonlót.

Lesznek ugyanis olyan terültek, ahol szinte egész nap megmaradnak a ködfoltok és a szürkeségé lesz a főszerep. Ahol kisüt a nap, ott 10 Celsius-fok közelébe emelkedik a hőmérő higanyszála, másutt csak 0–5 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Ez a kettősség várhatóan vízkeresztig megmarad. December 31-én megélénkül a délnyugati szél, szilveszter éjszaka kevéssel 0 fok alá hűl a levegő – a télikabátot tehát ne felejtse otthon, aki a szabadban tölti az esztendő utolsó óráit.