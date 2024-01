Vasárnap és hétfőn gyakorta 80 kilométer per órás széllökéseket regisztrált a szakértő Szombathelyen, Kőszegen azonban 86, a Kendig-csúcson pedig 118 kilométer per órás lökések kísérték az erős alapszelet, amelynek iránya észak-keletiről időközben észak-nyugatira változott. Váratóan kedden délután mérséklődik, és az ezt követő napokban gyenge lesz a légmozgás, majd a péntek ismét szelesebbnek ígérkezik.

Hétfőn napközben 0 fok alatt maradt a hőmérő higanyszála, a folytatásban is legfeljebb 1-2 fokig melegszik a levegő, éjszakánként pedig –10 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. A havasabb tájakon ennél is hidegebbek lesznek. Kedden még előfordulhat gyenge hószállingózás, majd a hét második felében néhány órára kisüt a nap, erre napok óta nem volt példa.

Pétervári Tibor elmondta: mintegy 20 milliméternyi csapadék hullott a hétvégén, ez közel a havi átlag. Vízkeresztig pedig leesett már annyi a tél kezdete óta (120 milliméter) amennyi gyakran az egész évszak alatt nem jön össze. A sok csapadék befagyott a földbe, kiszürkültek a szántók.

A szakértő jó híreket hozott a síelés szerelmeseinek is: az északi kitettségű lejtőkön különösen sok a hó, de általában mindenhol, a Vas vármegyéhez közeli helyen is adottak a viszonyok a sportoláshoz.

A frontra érzékényeknek azonban nincsenek kedvező híreink: erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet, továbbá általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, az epileptiform rosszullétek gyakorisága megnőhet, az ízületi fájdalmak felerősödhetnek.