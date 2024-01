A Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint kora délelőttre a felhős tájakon is csökken a felhőzet, és a felhőátvonulások mellett a legtöbb helyen több órára kisüt a nap. Az északkeleti tájakon azonban a nap nagyobb részében továbbra is több lehet a felhő. Elvétve előfordulhat zápor. A nyugati, északnyugati szél sokfelé lesz erős, viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 8, 13 fok között alakul, de északkeleten ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére 0, +8 fok közé hűl le a levegő.

Vas egyelőre azon kevés vármegyék egyike, ahová a HungaroMet nem adott ki semmilyen figyelmeztetést.

Forrás: HungaroMet

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke) - írja a koponyeg.hu.