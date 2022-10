Összesítő 1 órája

Gyakoriak a balesetek a megváltozott útviszonyok miatt - Figyelmeztet a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

Az őszi időszakban jellemző a Vas megyei utakon is, hogy a pályaelhagyás és a követési távolság be nem tartása miatt következnek be közúti közlekedési balesetek.

Illusztráció!

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányságra a 2022. október 24-én 5 óra és 2022. október 25-én 5 óra közötti időben kettő, könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés. Munkatársaink hat, anyagi kárral végződött közlekedési baleset helyszínén is intézkedtek - írja a police.hu. Egy gyöngyösfalui lakos motorkerékpárral közlekedett 2022. október 24-én, Gencsapáti belterületén, amikor haladása során egy, előtte forgalmi okok miatt várakozó tehergépkocsi hátuljának ütközött. A balesetben a motoros férfi könnyebben megsérült. Az eset körülményeit a Szombathelyi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárás keretében vizsgálja. Könnyű sérüléssel járó közlekedési balesetnél helyszíneltek a rendőrök 2022. október 24-én, a késő délutáni órákban, a 86-os számú főúton. Egy horvát állampolgár Audi típusú személyautóval közlekedett a főúton, Egyházasrádóc felől Körmend irányába. Haladása során az előtte haladó járműoszlop előzésébe kezdett, majd a visszatérési manőver során egy, a járműoszlopban haladó, Ford típusú gépkocsi hátuljának ütközött. Az ütközés következtében a Ford a bal oldali forgalmi sávba sodródott, ahol összeütközött egy Körmend felől közlekedő Fiat típusú gépkocsival. A balesetben a Ford gépkocsi három utasa könnyebben megsérült. Az eset körülményeit a Körmendi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárás keretében vizsgálja.

Az őszi-téli időszak tudatos felkészülést igényel a közlekedés minden résztvevőjétől. A hőmérséklet csökkenésével, a hajnali fagyok beköszöntével az útviszonyok és a látási viszonyok is megváltoznak. Komoly veszélyforrásnak számít a látótávolság csökkenése és a csúszásveszély, ezért kérjük, hogy megfelelően felkészített járművekkel vegyenek részt a közúti forgalomban! Az őszi felkészülés során a legfontosabb az emberi tényező!

