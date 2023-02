A balesetet egy arra járó mentőautó személyzete vette észre, ők álltak meg segíteni először. A sofőr és az utas is megsérült a balesetben, a mentők kórházba szállították őket. Kiderült, hogy az autó vezetője és az utas is ittas volt. Úgy tudjuk, hogy a baleset helyszínétől már csak néhány háznyira lett volna az úticélja az ittas sofőrnek. A mentésben a szombathelyi és a vépi tűzoltók is részt vettek, a mentés és a helyszínelés idején egy sávon, váltakozó irányban haladt a forgalom az érintett útszakaszon.