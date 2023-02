A 49 éves szombathelyi férfit a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A férfival szemben 7 rendbeli kisebb értékre elkövetett lopás bűntett, 3 rendbeli szabálysértési értékre elkövetett lopás vétség, valamint 1 rendbeli kisebb értékre elkövetett lopás bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a Szombathelyi Rendőrkapitányság.

A későbbi áldozattá válás megelőzésének érdekében a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábban is felhívta az állampolgárok figyelmét arra, hogy semmiképpen ne tároljanak feltűnő, látható helyen értékeket a gépkocsijukban! Ahogyan az a fenti esetekből is látszik, az elkövetők általában a könnyen megszerezhető, jól látható helyen hagyott tárgyakat szemelik ki. Az, hogy a megszerzett „zsákmány” az elkövető számára értéktelen, az csak a bűncselekmény elkövetését követően derül ki. Az eltulajdonított tárgyakon kívül, nem kis bosszúságot és jelentőst kárt okoz az ablakok betörése is a sértettnek, amely egy kis odafigyeléssel megelőzhető - olvasható a police.hu-n.

Kérjük továbbá, hogy az alábbi tanácsainkat is fogadják meg!