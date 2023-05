Az erős szél továbbra is károkat okoz Vas vármegyében. A nagy mennyiségű eső miatt felázott talajból több fát is kifordított a szél. Szombathelyen a Széll Kálmán utcában egy diófa dőlt ki az egyik udvaron, a Maros utcában pedig egy ház tetejére dőlt egy fa. A tűzoltók több helyen is dolgoznak a karok elhárításán.