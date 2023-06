A hétvége alatt három olyan sofőrrel szemben is intézkedtek a rendőrök, akik szeszes ital fogyasztását követően vettek részt gépjárművükkel a közúti forgalomban. Egy helyi lakos személygépkocsival közlekedett Peresznye térségében, egy meggyeskovácsi férfi vezetői engedély nélkül indult útnak autójával, ittasan. Az ellenőrzés során mindkét férfival szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, így őket további mintavételre is előállították. Vasárnap hajnalban egy, Szombathelyen száguldozó gépkocsiról érkezett bejelentés a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába. A sofőrt a rendőrök a Hadnagy utcában ellenőrzés alá vonták és a vele szemben alkalmazott alkoholteszter is pozitív értéket mutatott.

Mindhárom férfi vezetési jogosultsága felfüggesztésre került és velük szemben járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

A celldömölki rendőrök vasárnap, a délutáni órákban igazoltatták azt a helyi gépkocsivezetőt, aki nem rendelkezett vezetői engedéllyel, mivel őt a Celldömölki Rendőrkapitányság már korábban eltiltotta a járművezetéstől. A 44 éves férfival szemben járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult - olvasható a police.hu-n.