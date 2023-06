Pénteken délelőtt egy német rendszámú személyautó haladt a 84-es főúton Sárvár felől Hegyfalu irányába, amikor az autó Zsédeny közelében egy mellékútra akart jobbra lekanyarodni. Az autó fékezett, a mögötte érkező három jármű pedig egyre nagyobbat fékezve tudott csak megállni. A negyedikként, a sor végén érkező Citroen vezetője pedig már nem tudott lelassítani és az előtte fékező Renault hátuljának ütközött. A balesetben szerencsére nem sérült meg senki, de a mentés és a helyszínelés idején torlódás alakult ki a forgalmas 84-es főúton, mivel a járművek az egyik sávot elfoglalták.

Forrás: Horváth Istvánné

Pozitívum és külön meg kell említeni, hogy a kocsisorban a kanyarodó autó és a hátul ütközők között haladó két személyautó is megállt segítséget nyújtani és megvárták a rendőröket is, ilyen esetben fontos lehet az ő elmondásuk is, hiszen szemtanúi voltak a balesetnek.

