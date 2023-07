A lángok 35 hektáron pusztítottak, lábon álló gabona, erdő aljnövényzete és tarló is égett. A lángok az M86-os út túloldalára is átterjedtek. A helyszínre a sárvári, répcelaki, pápai, szombathelyi, kapuvári és sopronkövesdi hivatásos tűzoltók és több település önkéntes tűzoltói érkeztek, akik elkezdték a lángok eloltását. A munkálatokat több erőgép is segítette. Az utómunkálatok várhatóan még hosszú ideig el fognak tartani.