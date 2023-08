Hosszú ideje működött a szombathelyi belváros egyik hobbiboltja előtt a könyvcserepont. Hétfőn virradóra azonban a könyvtartó állványnak lábakélt - írta meg közösségi oldalán az üzemeltető bolt. A könyvcserepontok lényege egyszerű: ha viszel, hozz is. A recept sokáig működni látszott, a kirakott könyvek rendszeresen fogytak és gyarapodtak is egyaránt. Az olvasni vágyók pedig szerették, kedvelték a jótékony kezdeményezést. Mint a bolt közzétett bejegyzésében olvasható, számos kedves szó és pozitív visszajelzés érkezett.

Azonban a posztból az is kiderült, már korábban is voltak problémák a könyvcserepont körül. A bejegyzés szerint volt, aki a rendszeresen a bolhapiacon adott tovább az onnan elvitt ingyen könyveken, valaki pedig zsákszámra hordta el őket a téli időszakban, feltehetően tüzelőnek. Hétfő reggel érte azonban a legnagyobb csalódás a hobbibolt dolgozóit. Az éjszaka folyamán ismeretlen tettes vagy tettesek által az egész állvány eltűnt, könyvestől. Ez pedig úgy néz ki a Wesselényi utcai könyvcserepont végét is jelenti. A közzétett fotón két könyv hever már csak a földön. A bejegyzésben az üzlet dolgozói megköszönték azoknak, akik eddig életben tartották ezt a szokást, de a továbbiakban nem szeretnék újra létrehozni az állomást. Kérnek mindenkit, hogy az állvány hiányában már ne helyezzenek el újabb könyveket a bolt elé. A kommentszekcióban számos hozzászóló adott hangot csalódottságának és elkeseredésének az állvány eltűnésével kapcsolatban.