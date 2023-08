A szombathelyi egyenruhások 2023. augusztus 17-én, a hajnali órákban egy személygépkocsival közlekedő gépkocsivezetőt vontak ellenőrzés alá, aki a Rumi úton anyagi káros közlekedési balesetet okozott. Az igazoltatás során felmerült a gyanúja annak, hogy a férfi szeszes italt fogyasztott az elindulás előtt, amelyet a vele szemben alkalmazott alkoholteszter pozitív értéke is igazolt. Megállapították továbbá, hogy a férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel, valamint a gépjárművet a tulajdonos engedélye nélkül vitte el. A jogsértéseket halmozó sofőrt a rendőrök őrizetbe vették és vele szemben járművezetés ittas állapotban vétség és jármű önkényes elvétele bűntett elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárást kezdeményeztek, további szabálysértések elkövetése miatt pedig szabálysértési eljárás indítottak.

A közúti ellenőrzések során a kiemelt baleseti okok mellett továbbra is fokozott figyelmet fordítanak munkatársaink az ittas járművezetők kiszűrésére! A baleseti okok között továbbra is kiemelkedő kockázati tényező az ittas vagy bódult vezetés. Döntsön Ön is helyesen, soha ne vezessen járművet, ha alkoholt fogyaszt!

Vas vármegyében az elmúlt 24 órában egy, könnyű sérüléssel járó és három, anyagi kárral végződött közúti közlekedési balesetnél intézkedtek az egyenruhások.

A nyári időszakban hétvégén megnő a forgalom az utakon, ezért kérjük, hogy a közlekedési szabályokat maradéktalanul betartva, figyelmesen, kellő óvatossággal közlekedjenek! Ne feledje, hogy a közúti balesetek megelőzhetők - olvasható a police.hu-n.