Ahogy arról korábban mi is írtunk, egy gumialkatrészeket szállító kamion kereke gyulladt ki szerdán hajnalban a 86-os főúton Balogunyom és a szombathelyi Petőfi telep között. A tűz a ponyvára is átterjedt. A szombathelyi hivatásos és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltói eloltották a tüzet. A lángok a rakományra nem terjedtek át. Az oltásról készült felvételeket most a Katasztrófavédelem honlapján osztották meg.