A vádak szerint a féltestvérek január 2-án az osztrák városban egy autóvásárlás ürügyén kiraboltak és megöltek egy 31 éves iraki férfit. Az iraki állampolgár holttestét mindazonáltal nem találták meg.

Az idősebb vádlott ártatlannak vallotta magát, Magyarországon büntetett előéletű féltestvére viszont elismerte bűnösségét halált okozó testi sértés elkövetésében.

A fiatalabb vádlott tanúvallomása szerint az autóvételt követően egy mélygarázsban összevesztek az iraki férfival, aki a tülekedés során életét vesztette. Azt is elmondta, hogy a holttestet az autó csomagtartójába tette, majd Salzburg határában megszabadult tőle, de arra már nem emlékezett, hogy pontosan hol.

Az idősebb féltestvér azt vallotta, hogy nem volt szemtanúja a veszekedésnek, nem lopta el az autót, és általában is tagadta, hogy bármi köze lett volna a történtekhez.

Elena Haslinger illetékes ügyész verziója szerint a két férfi már előzőleg eltervezte, hogy elrabolják a kocsit.

A szóban forgó BMW-t január 17-én foglalták le. A csomagtartóban vérnyomokat találtak és az iraki férfi karóráját, amelyen az idősebb gyanúsított DNS-ét is felfedezték. Az iraki férfi vérét egy törölközőn is megtalálták a két gyanúsított salzburgi lakásán - írja az MTI.