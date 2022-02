Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szombathelyi Haladás 1-1 (0-1). Szeged, 2000 néző, NB II-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Takács T.

Szeged: Molnár – Kővári, Temesvári, Pejovics, Bencze – Farkas A., Kovács M. – Csoboth (Haruna, 68.), Horváth K., Kóródi (Dobos, 68.) – Gajdos (Gréczi, 84.). Megbízott edző: Andorka Péter.

Haladás: Rózsa – Simut, Guzmics, Bosnjak, Tarján – Csilus, Holdampf, Szijjártó (Horváth R., 73.), Stieber A. (Szekér, 60.), Tóth M. (Monori, 90.) – Lencse. Edző: Németh Szabolcs.

29. perc: Stieber tört be erőszakosan a jobb oldalon a tizenhatoson belülre, középre gurított labdáját Tóth Milán nyolc méterről úgy lőtte a bal sarokba, hogy a labda egy védőn megpattant (0-1).

47. perc: Holdampf előreívelt labdáját Szijjártó 20 méterről megpróbálta elfejelni Molnár mellett, de a kapus résen volt.

66. perc: Szijjártó bal oldalról középre passzolt, Lencse egy csel után 13 méterről nagy helyzetből fölé lőtt.

68. perc: Kényszerítőzés után Horváth Krisztofer jobbról, nyolc méterről leadott lapos lövését védte bravúrra Rózsa.

78. perc: Gajdost rúgta meg Simut a tizenhatoson belül – büntető. A tizenegyest Horváth Krisztofer a jobb sarokba helyezte (1-1).

87. perc: Holdampf labdájával Lencse indult meg egyedül, majd a tizenhatosohoz érve a középen érkező Tóth Milánhoz passzolt, a csatár ajtó-ablak helyzetből, kilenc méterről a felső kapufát találta telibe.

Az már péntekre kiderült, hogy sérülés illetve betegség miatt Kállai Kevin, Németh Milán, Devecseri Szilárd és Kiss Bence sem léphet pályára a szombathelyieknél. Szombatra aztán a Kállai helyettesítésére kiszemelt Csató Martin is lebetegedett. Az egyetlen pozitívum, hogy részleges bokaszalag-szakadása után három héttel Csilus Tamás vállalta a játékot. Bekerült a kezdőbe Mario Lucas Simut, a védőnek ez volt az első NB II.-es mérkőzése.

Élénk tempóban kezdtek a csapatok, mindkét együttes bátran és gyorsan futballozott. Negyedóra elteltével kicsit visszaesett az iram, kiegyenlített volt az összecsapás. A szegediek enyhe mezőnyfölénybe kerültek, de erejükből csak egy lesgólra futotta – válaszul a szombathelyiek érvényes találatot szereztek. A gól megfogta a hazaiakat, a vendégeket viszont megnyugtatta. A Haladás szépen felépítette támadásait, védekezése pedig szilárd volt – a Szeged alig-alig került helyzetbe. Jól játszott, kézben tartotta a meccset a szombathelyi együttes.

Szünet után a szegediek ragadták magukhoz a kezdeményezést, de a vendégek biztosan álltak a lábukon, remekül működött a csapatvédekezésük. Sőt, egy kontra után a félidő derekán újabb gólt is szerezhettek volna. Igaz, egy perc múlva a másik oldalon Rózsának kellett nagyot védenie. A hazaiak beszorították a vasiakat és egy tizenegyesből sikerült is kiegyenlíteniük. A szegediek vérszemet kaptak, mentek előre a győztes gólért, ám egy gyors kontrából a zöld-fehérek megszerezhették volna a győzte találatot, de kimaradt Tóth Milán ziccere. Egyik csapat sem volt elégedett a döntetlennel, az utolsó percekben is a győzelemért harcoltak az együttesek.

Jó iramú, változatos mérkőzésen a szombathelyiek közelebb álltak a három pont megszerzéséhez.