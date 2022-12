Zajlik az élet Kisunyomban: két hete, december első hétvégéjén polgármestert választottak az itt élők, Szita Tímea pedig ezen a szombaton már át is vághatta az első nemzeti színű szalagot egy fejlesztés zárásaként. A Fő út 113 méteres szakasza újult meg, ahhoz a Belügyminisztérium csaknem 10 millió forinttal, az önkormányzat pedig 2,1 millió forinttal járult hozzá. Szakmai szemmel is értékelte az elkészült beruházást V. Németh Zsolt miniszterelnöki megbízott, a térség országgyűlési képviselője, aki politikai pályafutása előtt útépítéseknél építésvezetőként dolgozott. Nem csak erről beszélt köszöntőjében, hanem arról is: műszaki ellenőrnek ma is jó lenne, hiszen a szeme rájár a hibákra, és itt ilyen nincsen.

- Dicséret illeti az önkormányzatot, mert egy olyan szakaszt újított fel, ami mellett viszonylag kevés a ház, de annál több embernek volt bosszúsága a közösségi közlekedés, a buszok miatt – tette hozzá V. Németh Zsolt.

A töredezett, egyenetlen burkolat miatt sokszor nehezen fértek el egymás mellett az autók és a buszok, ami balesetveszélyessé tette a szakaszt - ezt már a korábbi polgármestertől, Szekeres Zsuzsannától tudtuk meg. Teljes talajcserét is kellett végeztetniük. - A kivitelező arról tájékoztatott minket, hogy a víz pang az útburkolat alatti talajban, így ha azt nem cseréltetjük ki, a probléma midig visszatér majd, és ismét beszakad, megrepedezik az útburkolat – mondta el Szekeres Zsuzsanna. Hozzáfűzte: a pluszmunka költségét vállalta az önkormányzat, így 2,1 millió forint saját erővel valósulhatott meg a beruházás.