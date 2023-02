A farsangi szokások eredete

Talán a farsang az egyik olyan – hagyományok tömkelegét magába foglaló - időszak, ami jóval több információval bír, mint a többi népszokásunk. Ez egyrészt az eredetéből fakad. Horváth Sándor néprajzkutató rendelkezésünkre állt, akitől megtudtuk, hogy a január-februári időszak hajdanán a házasságkötések időszaka volt. Egyrészt azért, mivel egyházi szempontból nem ütközött sem az ádventtel, sem pedig a nagyböjttel; másrészt ebben az időszakban volt a legkevesebb – mezőgazdasági, építési, stb. – munka, amikor az emberi kéz és munkaerő mellőzhető volt. A vízkereszt és a húsvét között eltelt hónapokat egy olyan átmeneti időszaknak tartották, amikor a gonosz, a baj jobban ráült az emberekre. A tél előli bezártság miatt egyre jobban várták a tavaszt, a megújulást, éppen ezért olyan szokásokkal ütötték el az időt, amivel úgymond elűzhetik a telet. És a legzordabb évszakkal együtt a hideget, no meg a - gondokat, a melankóliát megtestesítő - gonoszt is. Mondhatni ez az időszak egyfajta küszöbhelyzet volt, amikor minden a fordítottja lehetett, és retorziók nélkül lehetett mulatozni.

Próbatételek, „alkalmassági vizsgák” az életre

Ki ne ismerné a mohácsi busójárást? Ám azt sokan nem tudják, hogy a maskarás, kereplős turisztikai látványosságnak számító néphagyománynak mi volt az eredeti célja. A válasz a próbatételben rejlik, azaz egyfajta „alkalmassági vizsga” volt, a felnőtté válás próbája. A maskarát és az ijesztő maszkot három teljes nap hordaniuk kellett a legényeknek, ráadásul mindezt gyakori iszogatás mellett, de szigorúan alvás nélkül. Aki ezt bevállalta, és nem tudta teljesíteni a 3 napos kihívást, azt megszégyenítésként hazazavarták: azaz nem érett a felnőtt életre.

Az 1969-es mohácsi busójárás

Forrás: Fortepan / Székely Balázs

A farsangi időszak jócskán bővelkedett próbatételekben Vas megyében is, különösen az egyes szakmákhoz lehetett ezeket kötni, aminek céhes eredetei voltak. Ezeknek a középkori legényavatásoknak az volt a céljuk, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a próbatevő alkalmas-e a céhbe való felvételre. Ezek a próbatételek olykor – a mai szemmel igen abszurdnak, durvának számító – motívumokat is tartalmaztak. Sokáig élt Kőszegfalván az a német eredetű szokás, amelyben az ácsok, tetőfedők olyan bátorságpróba elé állították a legényeket, amellyel meggyőződhettek azok rátermettségéről: a cserepes háztetők gerincén kellett végig sétálniuk segítség nélkül. Aki nem tudta teljesíteni a próbát, az céhen kívüli – kontár – maradt, ami abban az időben nagy szégyennek számított.

Állatkínzással felérő párharcok a főlegényi címért

A mesterségekhez kötődő versengések közé lehetett sorolni a mészárosok próbatételét is, amelyet többek között a Magyar Simplicissimus is részletez. Ez az eredeti nevén Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus először 1683-ban jelent meg. A szerzője az a német Daniel Speer volt, aki barokk zenészként is beírta magát a történelemkönyvekbe. A Magyar Simplicissimus műfaja pikareszk regény volt, azaz egyfajta kalandor-regény, szatirikus hangvétellel. Ebből kifolyólag a mű nem értelmezhető történelmi forrásként, ám érdekes tavaszváró szokásokat említ magyar földről.

Mohács, Széchenyi tér 1964-ben. Az MTV kamerája a Fogadalmi templom kupolája mellett.

Forrás: Fortepan / Krantz Károly

A fent említett mű részletezi: „Húshagyó kedd éjszakáján a mészároslegények egyebek közt különös tréfákat szoktak csinálni. Kötelet húznak a vendéglőstől a másik oldalon fekvő őrházig, amelynek közepére egy fonallal jól összekötött libát akasztanak a lábánál fogva. A legények nyeregtelen lovon futtatnak el a kötél alatt, s igyekszenek elkapni a liba nyakát. A kapkodás és nyargalás mindaddig tart, amíg valamelyiküknek nem sikerül a lúd fejét leszakítania. Ez aztán hirtelen elvágtat vele és jól elrejti. A többiek meg űzőbe veszik és igyekeznek tőle elragadni. Az, aki a fejet elvitte, egy évig főlegény és a mesterségbeliek között különös kiváltságokat élvez."

Horváth Sándor is említett egy hasonló – mai szemmel állatkínzással felérő - farsangi játékot, amely az észak-horvát területeken, Somogy, illetve Baranya megye déli részén volt jellemző. Ez volt az úgynevezett kakasütés, vagy kakasverés, néhol: tikverőzés. Ezt a farsangvégi „játékot” hamvazószerdán a kocsmaudvaron rendezték. A kakast egy lyukas fazékba tették (vagy a földbe temették) úgy, hogy a feje kilátszott. Az ütésre vállalkozóknak bekötött szemmel, egy cséppel kellett eltalálni a kakas fejét. Az ütésért fizetni kellett. Ha a kakast eltalálták, a kocsmárosné megsütötte, s ezzel a lakomával fejeződött be a farsang.