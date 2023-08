Az eseményen részt vett V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő is, aki egy ünnepi köszöntőt követően a Kármentő zenekarral húzta a talpalávalót.

Nagy Miklós polgármester elsősorban az árvízhelyzet elhárításában végzett helytállást köszönte meg annak a 60-70 embernek, akiknek köszönhetően sikerült a természeti katasztrófa által okozott károkat enyhíteni. A település vezetője kiemelte azokat a fejlesztéseket is, amelyeket az elmúlt években állami támogatásból, pályázatok útján és önerőből sikerült megvalósítani. Így gazdagodhatott a falu egy új rendezvénysátorral és mobil színpaddal is, de a Máriakegyhelyhez vezető külterületi utat is sikerült rendbe tenni.

Tavaly elkészült a temető parkolója, és két utca felújítása is megtörtént. A falunapon az új rendezvénysátor alatt fellépett Barkóczi Sándor színművész, aki pop- és musicaldalokat énekelt, de élvezhette a közönség a gasztonyi dalkör és a rábagyarmati senior táncosok előadását is.