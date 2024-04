- Az idei esztendőben is varázslatos élménnyel ajándékozták meg közönségüket, akik megtöltötték a ZeneHázát – számolt be közösségi oldalán dr. Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere, akit is leírta: a kórus vendége volt a Pernecker Csilla tanárnő vezette Sárvári Tinódi Gimnázium Kórusa, valamint Rabiné Pék Marianna és Rabi Julianna. - Szívből kívánom, hogy még sok-sok évig csendüljenek fel dalaik, maradjon együtt ez a nagyszerű közösség! - osztotta meg jókívánságait az alpolgármester.